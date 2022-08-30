Сегодня, 30 августа, на 79-м километре автодороги Челябинск — Троицк водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia. Легковушка съехала в кювет. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
Авария случилась на месте проведения дорожных работ. После столкновения с Nexia водитель фуры продолжил движение и въехал в попутный автомобиль Kia, который от удара врезался в Renault.
«Автомобили получили механические повреждения, пострадавших в ДТП нет, на место ДТП отправлен дополнительный экипаж ДПС для недопущения заторов», — рассказали в Госавтоинспекции.
На месте организовано реверсивное движение.
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