Сегодня, 30 августа, на 79-м километре автодороги Челябинск — Троицк водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia. Легковушка съехала в кювет. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась на месте проведения дорожных работ. После столкновения с Nexia водитель фуры продолжил движение и въехал в попутный автомобиль Kia, который от удара врезался в Renault.

«Автомобили получили механические повреждения, пострадавших в ДТП нет, на место ДТП отправлен дополнительный экипаж ДПС для недопущения заторов», — рассказали в Госавтоинспекции.
На месте организовано реверсивное движение.