На трассе в Челябинской области водитель Lada погиб в лобовом ДТП с грузовиком

Погибшего мужчину деблокировали из салона сотрудники МЧС

На 41-м километре автодороги Бишкиль — Варламово 73-летний водитель Lada Granta на изгибе дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 61-летнего мужчины, сообщили в полиции Чебаркуля.

«В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. Водительский стаж погибшего составляет 45 лет, за последние три года он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости», — рассказали в МО МВД «Чебаркульский».

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