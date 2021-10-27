На трассе в Челябинской области водитель грузовика погиб после столкновения с фурой

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели

В Челябинской области днем в среду, 27 октября, на трассе под Челябинском столкнулись фура и грузовик. В результате ДТП один человек погиб, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Столкновение произошло на трассе в Челябинской области после поворота на Полетаево.

«Водитель автомобиля с прицепом „Изусу“, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в „Вольво“. Водитель „Изусу“ оказался заблокирован в кабине», — сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На месте происшествия работают специалисты областной поисково-спасательной службы и ГИБДД региона.