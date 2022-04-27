На трассе в Челябинской области водитель грузовика насмерть сбил лося

Люди не пострадали

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На Миасском тракте в Челябинской области водитель «Газели» не заметил внезапно оказавшегося на дороге лося и сбил животное. Об этом очевидец рассказал в социальной сети.

«Вчера сбили лося на Миасском тракте. Людей пострадавших нет. Лось погиб на месте», — написал Вячеслав Кармалинский.

Как ранее сообщал наш сайт, на 61-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым 60-летний водитель Kia Seltos насмерть сбил лося.

Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:

