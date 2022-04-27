На Миасском тракте в Челябинской области водитель «Газели» не заметил внезапно оказавшегося на дороге лося и сбил животное. Об этом очевидец рассказал в социальной сети.
«Вчера сбили лося на Миасском тракте. Людей пострадавших нет. Лось погиб на месте», — написал Вячеслав Кармалинский.
Как ранее сообщал наш сайт, на 61-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым 60-летний водитель Kia Seltos насмерть сбил лося.
Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:
- Остановка машины.
- Включение аварийного оповещения.
- Установка знака аварийной остановки. Знак устанавливается в 15 метрах от происшествия в городе и в 30 метрах от происшествия в сельской местности.
- Запрещено перемещение предметов, участвовавших в ДТП.
- Все повреждения, которые получила машина, нужно зафиксировать.
- Машину нужно убрать с проезжей части.
- Следует вызвать дорожные службы и оформить аварию.