На трассе в Челябинской области водитель «Газели» насмерть сбил пешехода

Мужчина шел вдоль дороги

Вечером 30 сентября на трассе в Челябинской области автомобилист сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. В результате пострадавший скончался, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 21:28 на 10 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Газель», наехал на 27-летнего пешехода.

В результате мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм. Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.