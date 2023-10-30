На трассе в Челябинской области водитель фуры застрял в салоне после ДТП

Понадобилась помощь спасателей

На 1737-м километре трассы М-5 «Урал» под Златоустом водитель большегруза врезался в грузовик, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Водитель фуры оказался зажат в салоне и получил множественные травмы. Пострадавшего эвакуировали спасатели и передали медикам. Мужчину госпитализировали», — рассказали в областной ПСС.

В минувшие выходные на трассе Миасс — Златоуст водитель ВАЗ-2111 съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадал пассажир, находившийся на переднем сиденье. Мужчину, зажатого в салоне, эвакуировали спасатели и передали сотрудникам скорой помощи.