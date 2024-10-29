На трассе в Челябинской области водитель фуры пострадал в ДТП с КамАЗом

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении скоростного режима на заснеженных дорогах

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Сегодня, 29 октября, на 1677-м километре трассы М-5 в Саткинском районе водитель большегруза Foton при движении на спуск не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Водитель фуры Foton получил травмы

«В горнозаводской зоне идет снег. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Призываем водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, учитывать погодные условия», — напомнили в ГАИ.

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