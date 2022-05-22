На трассе в Челябинской области водитель фуры насмерть сбил пешехода

Мужчина шел прямо по проезжей части

Вечером в субботу, 21 мая, на трассе в Коркинском районе Челябинской области фура наехала на пешехода. В результате последний получил смертельные травмы, сообщили утром 22 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло в 23:30 на автодороге Челябинск-Троицк. 43-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом, наехал на 32-летнего мужчину, который шел по середине дороги в попутном направлении.

«В результате от полученных травм пешеход скончался. На место прибыл экипаж ДПС для установления всех причин произошедшего»,— уточнили в ведомстве.