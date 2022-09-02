На трассе в Челябинской области водитель Ford погиб при столкновении с деревом

Автомобиль от удара сложился пополам

В ночь на пятницу, 2 сентября, на 36-м километре автодороги Аргаяш — Кулуева — Марксист — Альмеева в Аргаяшском районе 39-летний водитель Ford выехал с проезжей части вправо и врезался в дерево. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«В результате ДТП водитель погиб на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.

Мужчина имел водительский стаж 21 год и за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности три раза.

Как ранее сообщал наш сайт, в Советском районе Челябинска водитель Skoda Rapid не справился с управлением и влетел в пятиэтажку.