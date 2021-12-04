На трассе в Челябинской области водитель «десятки» погиб в аварии с двумя фурами

При столкновении с бензовозом житель Башкирии вылетел из своего авто и попал под колеса другого большегруза

Сегодня, 4 декабря, на трассе М-5 «Урал» в районе Златоуста произошло массовое ДТП. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2110» столкнулся с двумя фурами. В результате водитель «десятки» погиб на месте аварии, сообщила корреспондент медиахолдинга «Первый областной» с места событий.

По предварительным данным, 40-летний водитель «ВАЗа», житель Башкирии, двигался в сторону Уфы. В четырех километрах от Златоуста он пошел на обгон в месте, где он разрешен, но не успел завершить маневр и столкнулся сначала с бензовозом, а потом с грузовым автомобилем «Вольво».

«Он попытался уйти от столкновения с бензовозом, вылетел на обочину, там его „закусило“, он врезался в бензовоз, после этого — в автомобиль „Вольво“, а затем его „десятка“ улетела в кювет. Водитель „ВАЗа“ не был пристегнут ремнем безопасности, и при столкновении с бензовозом вылетел через боковую дверь вместе с дверью, после чего на него наехал грузовик „Вольво“»,— рассказала наш корреспондент.

Александр Жидков, замначальника УГИБДД по Златоустовскому городскому округу, сообщил нашему корреспонденту, что от полученных травм водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия. Кроме того, он был злостным нарушителем ПДД: за последние месяцы на мужчину составили несколько протоколов.

Водитель автомобиля «Вольво» рассказал журналисту медиахолдинга «Первый областной», что хотел уйти от столкновения, но не смог.

«Я вижу, что на меня летит отдельно машина, отдельно человек. Но мне уже некуда было отъезжать»,— сообщил один из участников аварии.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции и медики.

На трассе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.