На трассе в Челябинской области водитель Datsun погиб при столкновении с фурой

Мужчина выехал на полосу встречного движения

На 1742-м километре автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск 29-летний водитель Datsun on-DO при обгоне выехал на полосу встречного движения (обгон разрешен) и столкнулся с фурой Volvo с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины. После этого Datsun занесло и отбросило во встречный Renault, за рулем которого находился 41-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП случилось накануне вечером, 27 апреля.

«В результате ДТП водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.