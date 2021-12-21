На трассе в Челябинской области водитель авто пострадала при столкновении с фурой

Авария спровоцировала огромную пробку

Сегодня днем, 21 декабря, на 9-м километре автодороги Миасс — Карабаш 55-летняя женщина за рулем «Киа-Рио» не справилась с управлением и врезалась в грузовик «Скания». Об этом сообщили ОГИБДД ОМВД по Миассу.

Женщина за рулем легковушки выехала на полосу встречного движения на изгибе дороги вправо и лоб в лоб столкнулась с грузовиком под управлением 49-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель „Киа“ получила телесные повреждения», — сообщили в городском ОГИБДД.

Из-за аварии на трассе М-5 в Челябинске образовалась пробка на много километров — от Чебаркуля до Миасса.