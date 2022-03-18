На трассе в Челябинской области водитель авто погиб, врезавшись в дерево

Госавтоинспекция выясняет причины ДТП

Сегодня, 18 марта, на 3-м километре автодороги Катав-Ивановск — Первуха водитель «Шевроле-Ланос» не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

По данным Госавтоинспекции, 38-летний мужчина за рулем авто потерял контроль над управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

«В результате ДТП водитель скончался на месте. Установлено, что обгон он не совершал», — рассказали в УГИБДД.

16 марта рядом с домом № 160 по улице Инженерной в Троицке 43-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» вылетел в кювет и погиб.