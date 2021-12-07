На трассе в Челябинской области водитель авто погиб в лобовом ДТП

Еще трое получили травмы

На 14-м километре автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды на территории Чесменского района при столкновении трех автомобилей погиб 38-летний водитель «Лады Гранта». Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Киа Спектра» в условиях снегопада выполнял обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Гранта» и «Киа Рио». Водитель отечественной легковушки скончался на месте. Водителю и пассажирам «Киа Спектра» понадобилась помощь медиков и спасателей.

«Ноги пассажира оказались зажаты, при этом он получил тяжелые травмы, и действовать нужно было аккуратно. Деблокировать пострадавшего удалось с помощью специального инструмента», — рассказали в областной Поисково-спасательной службе.

Известно, что виновник аварии восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.