На трассе в Челябинской области водитель авто погиб при столкновении с деревом

Пассажирка машины получила тяжелые травмы

На автодороге Миасс — Златоуст водитель автомобиля FAW съехал с проезжей части и столкнулся с деревом на обочине. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Авария случилась накануне вечером. В результате столкновения водитель легковушки погиб, еще две пассажирки получили травмы, одна из них — тяжелые. Женщину госпитализировали.

«Спасатели Миасского отряда областной ПСС стабилизировали опрокинутый автомобиль при помощи альпснаряжения. Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли сильно деформированную водительскую дверь, деблокировали водителя и передали полиции», — сообщили в областной ПСС.

Спасатели и ГИБДД напоминают водителям о гололедице на дорогах из-за перепада температур.