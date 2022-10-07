На трассе в Челябинской области водитель авто насмерть сбил пешехода и скрылся

Виновника разыскивает полиция

Сегодня, 7 октября, на 84-м километре автодороги Челябинск — Троицк в Увельском районе неизвестный водитель насмерть сбил 63-летнего мужчину и уехал с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Полицейские разыскивают скрывшегося виновника и просят откликнуться очевидцев ДТП или водителей, чей видеорегистратор зафиксировал момент аварии.

Всех, кто обладает информацией о происшествии, просят позвонить по телефону 8-950-727-35-32 либо обратиться в ГИБДД Южноуральска по улице Спортивной, 11.