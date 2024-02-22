В Челябинской области на автодороге Москва — Челябинск загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Произошло возгорание грузового автомобиля в движении. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание», — отметили в ведомстве.
Добавим, что накануне рядом с ТРК «Фиеста» в Челябинске на ходу загорелся автобус. Пострадавших не было.
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