Сегодня утром, 22 декабря, на 1547-м километре трассы Москва — Челябинск в тройном ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Об этом корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 7:30. 45-летний водитель ВАЗ-2115 по не установленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Скания» под управлением 46-летнего мужчины. После этого легковушка по касательной столкнулась с грузовиком ДАФ, за рулем которого находился 62-летний водитель.
«В результате ДТП погибли водитель и 42-летняя пассажирка ВАЗа», — рассказали в областной ГИБДД.
Выясняются все обстоятельства аварии.