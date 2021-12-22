На трассе в Челябинской области в ДТП с фурами погибли два человека

Водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения

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Сегодня утром, 22 декабря, на 1547-м километре трассы Москва — Челябинск в тройном ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Об этом корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 7:30. 45-летний водитель ВАЗ-2115 по не установленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Скания» под управлением 46-летнего мужчины. После этого легковушка по касательной столкнулась с грузовиком ДАФ, за рулем которого находился 62-летний водитель.

«В результате ДТП погибли водитель и 42-летняя пассажирка ВАЗа», — рассказали в областной ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства аварии.