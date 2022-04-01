На трассе в Челябинской области в тройном ДТП погиб водитель легковушки

Еще два человека госпитализированы, в том числе ребенок

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Сегодня утром, 1 апреля, на 10-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 в тройном ДТП погиб 61-летний водитель «Дэу-Матиз». Женщина выехала на полосу встречного движения, сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД по Челябинской области.

В условиях снегопада водитель совершал обгон (разрешен на этом участке), не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

«После этого „Дэу“ столкнулся с ГАЗ-3009А3 под управлением 33-летнего водителя», — добавили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП женщина за рулем «Дэу-Матиз» скончалась на месте. Водителя «Фольксвагена» и его 13-летнего пассажира госпитализировали.

Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области в горах прогнозируют обильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах — гололедица. Автомобилистам напоминают о соблюдении дистанции и скоростного режима на трассах.



Как ранее сообщал наш сайт, 31 марта на 286-м километре автодороги Бирск — Сатка в Саткинском районе в лобовом ДТП погибли два водителя.

