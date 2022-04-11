На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погиб пассажир легковушки

Водителя авто госпитализировали

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На 1756-м километре трассы М-5 под Златоустом в аварии с автомобилем «Газель Некст» погиб пассажир «Ниссана». Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ДТП случилось накануне вечером. По данным источника корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения, от удара его отбросило в столб, а затем во встречную «Газель».

«Спасатели Миасского отряда областной ПСС оказали помощь в ликвидации последствий ДТП, эвакуировали из салона „Ниссана“ и передали сотрудникам полиции тело 42-летнего погибшего пассажира», — рассказали в областной ПСС.

Водителя легковушки госпитализировали.