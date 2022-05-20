На 1595-м километре трассы М5 Уфа — Челябинск столкнулись ГАЗ-3110 и фура, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, водитель «Волги» выехал на полосу встречного движения.
«Водителя и его пассажирку госпитализировали. Это чудо, конечно, потому что автомобиль разбит полностью, не подлежит восстановлению», — рассказали очевидцы.
Как ранее сообщал наш сайт, на автодороге Касли — Тюбук около поворота на поселок Кисегач водитель Nissan Almera вылетел с проезжей части в кювет и застрял в автомобиле.
Под Саткой четыре человека пострадали в столкновении кроссовера и легковушки на мокрой дороге.