На трассе в Челябинской области в столкновении с фурой пострадали водитель и пассажир «Волги»

От легковушки осталась груда железа

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На 1595-м километре трассы М5 Уфа — Челябинск столкнулись ГАЗ-3110 и фура, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель «Волги» выехал на полосу встречного движения.

«Водителя и его пассажирку госпитализировали. Это чудо, конечно, потому что автомобиль разбит полностью, не подлежит восстановлению», — рассказали очевидцы.

Как ранее сообщал наш сайт, на автодороге Касли — Тюбук около поворота на поселок Кисегач водитель Nissan Almera вылетел с проезжей части в кювет и застрял в автомобиле.

Под Саткой четыре человека пострадали в столкновении кроссовера и легковушки на мокрой дороге.





