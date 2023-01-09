На трассе в Челябинской области в мороз застрял пассажирский ПАЗ

Неисправность тормозной системы устраняли два часа

Сегодня утром, 9 января, на 1591-м километре автодороги Москва — Челябинск в Ашинском районе из-за технической неисправности застрял ПАЗ, двигавшийся по маршруту Аша — Кропачево. 10 пассажиров пересадили в другой автобус, сообщили в УГИБДД по региону.

За рулем ПАЗа находился 54-летний мужчина. На место прибыли экипажи ДПС.

«Госавтоинспекторы остались вместе с водителем устранять неисправность тормозной системы. Через два часа проблема в неисправности была устранена и автобус смог успешно перемещаться своим ходом», — сообщили в региональном УГИБДД.

В настоящий момент сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.

В Челябинской области в понедельник, 9 января, из-за низкой температуры воздуха отменили несколько автобусных рейсов.