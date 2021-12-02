На трассе в Челябинской области в массовой аварии пострадали пять человек

Водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения

Сегодня, 2 декабря, на 73-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск на территории Пластовского района 42-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами. Пострадали пять человек. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

На встречной полосе «Лада Приора» столкнулась с «Рено Логан» под управлением 41-летнего мужчины и автомобилем «Лада Калина», за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

«В ДТП пострадали водитель и два пассажира иномарки — 33-летний и 44-летний мужчины, а также два пассажира „Приоры“ — 26-летние мужчины. Все они госпитализированы», — сообщили в областной ГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.