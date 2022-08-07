На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали

Сегодня рано утром, 7 августа, на трассе на территории Усть-Катавского района произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате водитель авто погиб, его пассажира доставили в больницу, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 04:05 на 1628 километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Ютонг», который ехал в сторону Екатеринбурга.

«В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир — женщина — доставлена в больницу. В автобусе находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

На месте работали три экипажа ДПС, было организовано реверсивное движение. Все обстоятельства аварии выясняются.

Известно, что погибший проживал в городе Усть-Катав, за нарушение Правил дорожного движения привлекался к административной ответственности один раз.