На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП с автобусом погиб водитель иномарки

В больницу доставили пассажирку рейсового транспорта

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Сегодня, 18 октября, в Увельском районе рядом с селом Половинка столкнулись иномарка и автобус. Водитель «Митсубиси» скончался на месте. Об этом сообщили в 7-й пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

ДТП случилось на автодороге А-310.

По неустановленным пока обстоятельствам на встречке столкнулись рейсовый автобус № 197 Троицк — Челябинск и автомобиль «Митсубиси».

В результате столкновения погиб водитель легковушки. Его тело оказалось заблокировано в машине, понадобилась помощь спасателей.

«В салоне автобуса находились 20 человек, в том числе шестеро детей. Пострадала одна пассажирка. Женщину госпитализировали с травмами», — рассказали в пожарно-спасательном отряде.

После столкновения автобус вылетел в кювет.

Накануне в лобовом ДТП с КамАЗом погиб водитель отечественного авто.