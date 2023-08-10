На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП пострадали пять человек

Раненых госпитализировали

На 13-м километре автодороги Миасс-Чебаркуль 36-летний водитель автомобиля «Ситроен» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со «Шкодой» под управлением 66-летнего мужчины, сообщили в ОГИБДД по Чебаркульскому району.

«В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажирки — 67-летняя, 61-летняя и 32-летняя женщины. Все доставлены в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне на трассе в Ашинском районе водитель грузовика погиб при столкновении с фурой.