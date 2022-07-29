На трассе под Златоустом недалеко от стелы «Европа — Азия» столкнулись автомобили «Хендай» и «Рено», сообщили Первому областному информагентству очевидцы аварии.
Авария случилась накануне утром, 28 июля. Водитель «Рено» не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай», в котором в сторону Челябинска ехала целая семья.
«В аварии пострадали пассажирки обеих машин. Женщины находились на переднем сиденье. Обе госпитализированы», — рассказали очевидцы.
В автомобиле «Хендай» находились и дети. К счастью, они не пострадали.