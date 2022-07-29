На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП пострадали две женщины

Пострадавшие госпитализированы

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На трассе под Златоустом недалеко от стелы «Европа — Азия» столкнулись автомобили «Хендай» и «Рено», сообщили Первому областному информагентству очевидцы аварии.

Авария случилась накануне утром, 28 июля. Водитель «Рено» не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай», в котором в сторону Челябинска ехала целая семья.

«В аварии пострадали пассажирки обеих машин. Женщины находились на переднем сиденье. Обе госпитализированы», — рассказали очевидцы.

В автомобиле «Хендай» находились и дети. К счастью, они не пострадали.