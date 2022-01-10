На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП пострадала женщина

Ее госпитализировали с травмами

На трассе М-5 под Миассом столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП водителя одной из машин госпитализировали с травмами, сообщили 9 января в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу.

Авария произошла 8 января в 14:00 на 1760-м километре автодороги Москва — Челябинск. 44-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Иран-Саманд», не справился с управлением в условиях снегопада и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мазда».

«В результате ДТП водитель „Мазды“ — 54-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

8 января на трассе М-5 под Миассом в лобовом столкновении двух автомобилей погиб 19-летний водитель «Лады». Двух его пассажиров госпитализировали.