На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП пострадал водитель Volkswagen

По информации очевидцев, мужчина находится в коме

На 283-м километре автодороги Бирск (Башкортостан, Бирский район) — Тастуба — Сатка 27-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel. За рулем второй машины находился 59-летний мужчина. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 12 мая, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне в 21:30.

«В результате ДТП водитель Volkswagen получил травмы и был госпитализирован», — рассказали в Госавтоинспекции.

По сведениям очевидцев, молодой мужчина находится в коме.