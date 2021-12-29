На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погибли два водителя

Еще три человека госпитализированы

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В ночь на среду, 29 декабря, на 7-м км автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым в Сосновском районе 21-летний водитель ВАЗ-211540 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио». Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

За рулем «Киа» находился 42-летний мужчина. В результате лобового столкновения на месте погибли оба водителя легковушек.

«В автомобиле „Киа“ были госпитализированы три пассажира: мужчины 20 и 31 лет, девушка 25 лет», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Известно, что ВАЗом управлял житель Аргаяшского района, он ни разу не привлекался к административной ответственности. За рулем «Киа» находился житель Челябинска.