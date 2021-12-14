На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погибли два человека

Движение на участке перекрыто полностью

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Сегодня рано утром на 1497-м километре автодороги М5 Уфа — Челябинск столкнулись два грузовика. Погиб водитель одного из них и пассажир другого. Об этом сообщили областной Госавтоинспекции. По не установленным пока причинам на трассе столкнулись лоб в лоб грузовики Mercedes-Benz и Volvo.

«В результате аварии один из водителей скончался на месте происшествия. Также погиб пассажир другого грузовика. Второй водитель госпитализирован», — сообщили в УГИБДД по региону.

На месте работали сотрудники МЧС, спасатели и медики.

Известно, что водитель Mercedes-Benz перевозил 14 тонн мандаринов, второй большегруз был пуст. Из-за аварии на данном участке перекрыто движение.