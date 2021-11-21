На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погиб мужчина

Еще четыре человека получили травмы

Сегодня днем, 21 ноября, на трассе М-5 «Урал» в Увельском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате один человек скончался, еще трое получили телесные повреждения, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 14:40 на 83 километре трассы Челябинск — Троицк. 37-летний водитель, находясь за рулем автомобиля BMW X3, в условиях снегопада попытался избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Икс-Трейл».

«В результате ДТП водитель BMW X3 от полученных травм скончался на месте происшествия, 52-летний водитель „Ниссана“, его пассажир и два пассажира из BMW X3 получили телесные повреждения. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства ДТП»,— уточнили в ведомстве.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на трассе М-5 «Урал» свободное. Небольшая пробка зафиксирована в районе поселка Нижний Атлян.