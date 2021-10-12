На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погиб 64-летний мужчина

Южноуралец выехал на полосу встречного движения

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На 17-м км автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым на территории Аргаяшского района 64-летний водитель «Лада-Гранта» столкнулся с автомобилем «Хендай-Туксон» и погиб на месте происшествия. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП сучилось накануне в 16:30. Водитель «Лада-Гранта» выехал на правую обочину, а потом на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехал «Хендай-Туксон» под управлением 68-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Лада-Гранта“ от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что водитель автомобиля „Лада“ — житель Сосновского района, автомобилем Хендай управлял житель города Челябинска», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, в минувшие выходные на дороге Верхний Уфалей — Нижний Уфалей — Уфимка столкнулись два квадроцикла. Водитель одного из них скончался.