На трассе в Челябинской области в ДТП с переворотом пострадал водитель «Нивы»

После лобового столкновения опрокинулись 2 авто

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Сегодня, 17 июня, на трассе Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись автомобили «Лада» и «Нива». Обе машины перевернулись, сообщили Первому областному информагентству очевидцы аварии.

«Водитель „Нивы“ направлялся в Сулею, водитель „десятки“ ехал в Сатку. В какой-то момент „десятка“ выехала на полосу встречного движения. Пытаясь избежать столкновения, водитель „Нивы“ начал съезжать на обочину, в этот момент сбоку влетела „десятка“», — рассказали очевидцы.

После столкновения оба авто перевернулись.

В аварии пострадал водитель «Нивы», у него диагностирован перелом третьего позвонка.