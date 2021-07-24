На трассе в Челябинской области в ДТП с грузовиком пострадал мужчина

В результате аварии в районе Аши возникла пробка

Сегодня днем, 24 июля, на трассе М-5 «Урал» произошло столкновение двух автомобилей — легкового и большегруза. Последний в результате аварии перевернулся, есть пострадавшие. О ДТП рассказали очевидцы в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

«Трасса М-5. Возле Аши, почти на повороте, авария. Пробочка приличная»,— рассказал очевидец Максим Ермаков.

«ДТП возле Аши. Машины раскиданы на обеих полосах, но с интервалом, проехать можно. Реверс(ивное движение — прим. ред.)»,— сообщил пользователь Дмитрий Леханов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что ДТП произошло около 14:00 на 1561 километре автодороги Москва — Челябинск.

«Произошло столкновение автомобилей „Лада Веста“ и „Камаз“. В результате „Камаз“ совершил опрокидывание. Пострадал пассажир „Лады“ — мужчина, 1963 года рождения. Госпитализирован. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливают причины произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.

В соцсетях очевидцы сообщают, что пробка продолжает расти, автомобилистов пускают в объезд через Аджигардак.