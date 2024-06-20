На трассе в Челябинской области в ДТП с фурой погибли мужчина и 12‑летняя девочка

Водитель легковушки не справился с управлением в дождь

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Сегодня, 20 июня, на 1593-м километре трассы М-5 в Ашинском районе 38-летний водитель SsangYong на изгибе дороги не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего столкнулся с фурой Scania под управлением 49-летнего мужчины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«На месте происшествия погибли пассажиры легковушки: 38-летний мужчина и 12-летняя девочка», — прокомментировали в ГАИ.

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