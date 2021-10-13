На трассе в Челябинской области в ДТП с большегрузом пострадали водитель и пассажир иномарки

Автомобиль MAN вылетел в кювет

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Сегодня, 13 октября, в 10:40 на 1778-м км автодороги Москва — Челябинск при столкновении автомобиля Mazda с большегрузом пострадал 39-летний водитель иномарки и его пассажир. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по региону.

На трассе М-5 возле Миасса Mazda столкнулась с грузовиком MAN под управлением 36-летнего мужчины. В результате столкновения легковушка отлетела в попутный «Рендж Ровер», а большегруз поменял направление движения и съехал в кювет.

«В ДТП пострадал 39-летний водитель Mazda и его пассажир. Их передали медикам», — рассказали в региональном полицейском главке.