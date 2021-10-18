На трассе в Челябинской области в ДТП разбился мотоциклист

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами

На автодороге Миасс — Кыштым — Карабаш 37-летний мотоциклист не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. За рулем иномарки находился 47-летний мужчина. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в ОГИБДД по Кыштыму.

ДТП случилось накануне около 13 часов.

«В результате столкновения мотоциклист из Свердловской области получил множественные телесные повреждения, доставлен в кыштымскую городскую больницу бригадой скорой помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, 15 октября на трассах Челябинской области с разницей в час погибли два пешехода. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, на одежде погибших на проезжей части южноуральцев не было световозвращающих элементов.