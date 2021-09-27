На трассе в Челябинской области в ДТП пострадал младенец

Водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части

На автодороге Миасс — Карабаш 29-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и съехал с трассы. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в ОГИБДД ОМВД по Миассу.

Авария случилась в минувшие выходные. По неизвестным пока причинам мужчина не справился с управлением иномарки и съехал с трассы. В результате происшествия пострадал сам водитель и его пассажиры, в том числе шестилетний ребенок и младенец. Им понадобилась медицинская помощь. Известно, что дети находились в специальных автокреслах.

24 сентября в Южноуральске после столкновения автомобилей «Равон» и «Газель» загорелась отечественная машина, водитель которой получил ожоги.