На трассе в Челябинской области в ДТП пострадал 5-летний мальчик

Также госпитализированы водитель и его супруга

На 1865-м км дороги Москва — Челябинск на территории Сосновского района в результате столкновения «Ауди» и ВАЗ-2115 пострадали водитель и пассажиры отечественной легковушки, в том числе 5-летний ребенок. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне днем. По данным областной Госавтоинспекции, 45-летний водитель «Ауди» не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся в попутном направлении ВАЗ-2115 под управлением 41-летнего мужчины.

«В результате ДТП травмы получил водитель отечественного авто, его 41-летняя пассажирка и 5-летний мальчик. Все они госпитализированы», — рассказали в региональном УГИБДД.

Дорожная полиция заметила у виновника аварии признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.