На 202-м километре Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск 39-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, остановился поперек проезжей части, после чего в легковушку врезался автомобиль. В аварии погибла пятимесячная пассажирка ВАЗа, сообщили в УГИБДД по Челябинской области. За рулем грузовика находился 38-летний мужчина. От удара легковушку отбросило в левый кювет. «Девочка погибла на месте происшествия. Водителя ВАЗа и еще двоих пассажиров госпитализировали с различными травмами», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
В автомобиле отсутствовало детское кресло. Предположительно, младенца перевозили на руках.
Как ранее сообщал наш сайт, в Сосновском районе водитель Lada погиб в ДТП с фурой.