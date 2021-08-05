На трассе в Челябинской области в ДТП погиб 16‑летний юноша

Водитель легковушки не уступил дорогу «Рендж Роверу»

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На 30-м километре автодороги Усть-Багаряк — Тюбук на территории Каслинского района при столкновении внедорожника и легковушки погиб 16-летний парень. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Смертельная авария случилась накануне днем. 43-летний водитель «Рено Логан» при выезде на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества в движении внедорожнику «Рендж Ровер», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате столкновения 16-летний пассажир «Рено» скончался на месте происшествия. Известно, что все участники аварии — жители Свердловской области.

4 августа на трассе М-5 «Урал» на территории Ашинского района произошла авария с участием трех иномарок. В лобовом ДТП погибла 73-летняя женщина.