На трассе в Челябинской области в ДТП из‑за упавшего дерева пострадали три человека

Госпитализированы двое взрослых и один ребенок

На автодороге Кыштым — Челябинск женщина за рулем автомобиля Fiat, пытаясь увернуться от падающей на проезжую часть березы, выехала на обочину. Машина столкнулась с деревьями. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

ЧП случилось накануне днем рядом с селом Кузнецким в Аргаяшском районе. Основной удар пришелся на кузов авто.

«Свидетели аварии незамедлительно вызвали помощь. В салоне находилась семья из Озерска — родители и ребенок. Все трое госпитализированы», — сообщили в ПСС.

По неизвестно какой причине огромное дерево упало на проезжую часть.