Сегодня, 12 декабря, на 8 км автодороги Вахрушево-Долгодеревенское в Красноармейском районе столкнулись «Газель» и «Шевроле Клан». Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Челябинской области.

Водитель «Газели» также получил травмы. По предварительным данным, у грузового автомобиля разорвалось переднее левое колесо, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.

Добавим, что ранее на трассе М-5 на территории Чебаркульского района произошло ДТП с двумя большегрузами, один из которых перевозил мандарины. Также под Челябинском водителя FIAT зажало в салоне после ДТП с грузовиком.