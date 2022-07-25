На трассе в Челябинской области уснувший водитель на фуре вылетел в кювет

Мужчину госпитализировали

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На 1663-м километре автодороги Москва — Челябинск 40-летний водитель грузовика «Скания» уснул за рулем, потерял контроль над управлением и вылетел в кювет, сообщает УГИБДД по региону.

Авария случилась накануне днем, 24 июля. После вылета на обочину фура опрокинулась.

«Водителя доставили в больницу, он находился в сознании», — уточнили в Госавтоинспекции.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщал наш сайт, полицейские задержали 28-летнего водителя грузовика «Газон-Некст», который устроил ДТП с автобусом в Кунашакском районе 23 июля.