На 1663-м километре автодороги Москва — Челябинск 40-летний водитель грузовика «Скания» уснул за рулем, потерял контроль над управлением и вылетел в кювет, сообщает УГИБДД по региону.
Авария случилась накануне днем, 24 июля. После вылета на обочину фура опрокинулась.
«Водителя доставили в больницу, он находился в сознании», — уточнили в Госавтоинспекции.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Как ранее сообщал наш сайт, полицейские задержали 28-летнего водителя грузовика «Газон-Некст», который устроил ДТП с автобусом в Кунашакском районе 23 июля.