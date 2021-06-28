На трассе в Челябинской области у фуры лопнула покрышка

После аварии на дорогу рассыпался груз

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Сегодня, 28 июня, на 1823 км трассы М-5 «Урал» в Челябинской области у фуры во время движения лопнула покрышка правого переднего колеса. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИББ по региону.

Из-за того что колесо лопнуло, водитель потерял контроль над управлением и врезался в ограждение. Фура наклонилась и груз из нее высыпался на дорогу. Сам водитель не пострадал.

«Движение на том участке трассы не затруднено, дорогу не перекрывали», — уточнили в областной Госавтоинспекции.