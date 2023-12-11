На трассе в Челябинской области три человека погибли в лобовом ДТП

Еще двое госпитализированы

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 11 декабря, на 1594-м километре трассы М-5 в Ашинском районе 65-летний водитель Lada при разрешенном обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречной полосе с автомобилем Nissan под управлением 38-летнего мужчины, сообщили в УГИБДД по Челябинской области. После удара Lada влетела в фуру Volvo с полуприцепом.

«В аварии погибли водитель отечественной легковушки и его 66-летняя пассажирка. Также на месте скончался водитель Nissan. Две пассажирки обоих авто поучили травмы, госпитализированы», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, трехлетняя девочка погибла в ДТП под Магнитогорском.