На трассе в Челябинской области столкнулись восемь автомобилей

Один человек пострадал

На трассе в Челябинской области случилось массовое ДТП. На 29-м километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» столкнулись восемь машин. Одного человека доставили в больницу. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

«12 января около 16:10 на 29-м км дороги „Подъезд к Екатеринбургу“ водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа, автомобили BMW Х7 и Lada Largus совершили столкновение с большегрузом. Водитель автомобиля „Газель“, заметив ДТП, принял меры по снижению скорости, в результате чего автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai, следовавшие за ним, совершили столкновение. Грузовой автомобиль Iveco применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Hyundai Sonata также совершил столкновение», — сказано в сообщении.

Травмы получил водитель грузовика Volvo. Его госпитализировали. Из-за ДТП на трассе было организовано реверсивное движение.