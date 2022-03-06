На трассе в Челябинской области столкнулись три фуры и легковушка

Обошлось без пострадавших

Сегодня, 6 марта, на трассе 1798-м километре трассы М-5 столкнулись три большегруза и легковой автомобиль, движущиеся в попутном направлении. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В направлении Москвы столкнулись четыре грузовых и один легковой автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение», — уточнили в областной Госавтоинспекции.

Известно, что двумя авто управляли водители из Челябинска, за рулем двух других авто находились жители Свердловской области и Белгорода.

Напомним, на трассе М-5 «Урал» продлили ограничение движения для пассажирского транспорта в связи с непрекращающимся снегопадом. ГИБДД просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок.