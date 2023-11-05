На трассе в Челябинской области столкнулись два грузовика

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию

Вечером 4 ноября на трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два грузовика. В результате автомобили получили повреждения, водители не пострадали, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1705 километре трассы на территории Саткинского района. По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя автомобилем «МАН» с полуприцепом, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно движущийся автомобиль «Скания».

Пострадавших нет. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на автодороге Челябинск — Октябрьское автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ЧП. Спустя сутки его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.